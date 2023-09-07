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الخميس 07 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

دفاع عارضة الأزياء سلمى الشيمي يستأنف على حكم حبسها

المتهمة
المتهمة
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تقدم دفاع المتهمة عارضة الأزياء سلمى الشيمي  بالاستئناف علي حكم المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، الصادر اليوم  بمعاقبتها بالحبس عامين وغرامة 300 ألف جنيه  بتهمة التعدي على القيم الأسرية وبث فيديوهات وصور خادشة للحياء  وتم تحديد جلسة بشهر نوفمبر المقبل لنظره أمام محكمة جنح مستانف الاقتصادية.


كشف أمر احالة المتهمة الي المحاكمة بأنها إعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصرى بأن نشرت صور ومقاطع مرئية على مواقع التواصل الإجتماعي " فيسبوك ، تيك توك ، يوتيوب، إنستجرام بإستخدام حسابات إليكترونية خاصة بها وهي تظهر فيها بملابس فاضحة والتراقص علي نحو من شأنه المساس بالقيم التربوية لدى الأسرة المصرية على النحو الثابت بالتحقيقات

نشرت على مواقع التواصل الإجتماعى المتاحة للكافة للإطلاع علهيا صور و مقاطع مرئية خاصه بها حال ارتدائها لملابس فاضحة والتراقص علي نحو يثير الغرائز و هو الامر الذي من شأنه خدش الحياء العام على النحو الثابت بالتحقيقات .

أنشأت حسابات خاصة علي الشبكة المعلوماتية الدولية مواقع فيس بوك ، تيك توك، يوتيوب ، إنستجرام " بهدف ارتكاب الجريمة محل الاتهام علي النحو المبين بالتحقيقات.

 

يأتي ذلك بعد أن تقدم أشرف فرحات المحامى ببلاغات ضد سلمى الشيمي لنشرها مقاطع وصور منافية للآداب العامة متعدية على مبادئ وقيم المجتمع المصري بتهمة إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

300 الف جنيه التحريض على الفسق صور خادشة عارضة الأزياء
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