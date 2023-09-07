دفاع عارضة الأزياء سلمى الشيمي يستأنف على حكم حبسها

تقدم دفاع المتهمة عارضة الأزياء سلمى الشيمي بالاستئناف علي حكم المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، الصادر اليوم بمعاقبتها بالحبس عامين وغرامة 300 ألف جنيه بتهمة التعدي على القيم الأسرية وبث فيديوهات وصور خادشة للحياء وتم تحديد جلسة بشهر نوفمبر المقبل لنظره أمام محكمة جنح مستانف الاقتصادية.



كشف أمر احالة المتهمة الي المحاكمة بأنها إعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصرى بأن نشرت صور ومقاطع مرئية على مواقع التواصل الإجتماعي " فيسبوك ، تيك توك ، يوتيوب، إنستجرام بإستخدام حسابات إليكترونية خاصة بها وهي تظهر فيها بملابس فاضحة والتراقص علي نحو من شأنه المساس بالقيم التربوية لدى الأسرة المصرية على النحو الثابت بالتحقيقات

نشرت على مواقع التواصل الإجتماعى المتاحة للكافة للإطلاع علهيا صور و مقاطع مرئية خاصه بها حال ارتدائها لملابس فاضحة والتراقص علي نحو يثير الغرائز و هو الامر الذي من شأنه خدش الحياء العام على النحو الثابت بالتحقيقات .

أنشأت حسابات خاصة علي الشبكة المعلوماتية الدولية مواقع فيس بوك ، تيك توك، يوتيوب ، إنستجرام " بهدف ارتكاب الجريمة محل الاتهام علي النحو المبين بالتحقيقات.

يأتي ذلك بعد أن تقدم أشرف فرحات المحامى ببلاغات ضد سلمى الشيمي لنشرها مقاطع وصور منافية للآداب العامة متعدية على مبادئ وقيم المجتمع المصري بتهمة إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.