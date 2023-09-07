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الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

خالد بيبو: رباعي الأهلي يعود بعد لقاء إثيوبيا

خالد بيبو مدير الكرة
خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي
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قال خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي إن هناك اتصالات عديدة جرت خلال الفترة الماضية مع حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب، وكذلك مع محمد غرابة مدير المنتخب.

وأكد بيبو أن لاعبي الأهلي الأربعة محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم ومروان عطية سوف يغادرون معسكر المنتخب عقب مباراة إثيوبيا مباشرة، وذلك وفقًا لاتفاقهم مع روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب ولا توجد مشكلة في ذلك، حتى يتمكن اللاعبون من المشاركة في الاستعدادات النهائية لفريق الأهلي قبل مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر الجاري بالمملكة العربية السعودية.

وأضاف مدير الكرة أن الأهلي يتمسك بالمعايير العادلة التي يتم تطبيقها على الجميع.

خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي منتخب مصر روي فيتوريا محمد الشناوي
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