خالد بيبو: رباعي الأهلي يعود بعد لقاء إثيوبيا

قال خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي إن هناك اتصالات عديدة جرت خلال الفترة الماضية مع حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب، وكذلك مع محمد غرابة مدير المنتخب.

وأكد بيبو أن لاعبي الأهلي الأربعة محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم ومروان عطية سوف يغادرون معسكر المنتخب عقب مباراة إثيوبيا مباشرة، وذلك وفقًا لاتفاقهم مع روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب ولا توجد مشكلة في ذلك، حتى يتمكن اللاعبون من المشاركة في الاستعدادات النهائية لفريق الأهلي قبل مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر الجاري بالمملكة العربية السعودية.

وأضاف مدير الكرة أن الأهلي يتمسك بالمعايير العادلة التي يتم تطبيقها على الجميع.