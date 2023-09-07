عرض "أغنى أغنياء المملكة" في ثقافة نجع حمادي

قدم العرض المسرحي "أغنى أغنياء المملكة" لفرقة مسرح الطفل بالقصر، على مسرح قصر ثقافة نجع حمادي التابع لفرع ثقافة قنا، ضمن فعاليات أنشطة ثقافة الطفل بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

تدور أحداث العرض داخل مملكة رمزية ترى فيها الملكة نفسها أنها أغنى الأغنياء وفي يوم يأتي إليها بستاني القصر رجل طيب وأبلغها أن ملك الموت ظهر له في الحلم وأبلغه بأنه عند الفجر سوف يقبض روح أغنى أغنياء المملكة فخافت الملكة وتعبت وانتظروا جميعا ملك الموت ليقبض روح الملكة، ولكن لم يحدث شيء فقررت معاقبة البستاني ولكن الحراس أبلغوها بأن إبراهيم البستاني مات عند الفجر، فأيقنت الملكة بأن الغنى الحقيقي غنى النفوس وليس الفلوس فقررت العطف على الفقراء والمحتاجين.

العرض تأليف منتصر ثابت، أشعار محمد موسى، ألحان رأفت موريس، مخرج منفذ إسحق أليون، سينوغرافيا محمد ثابت، إخراج نبيل مكرم.

قدم العرض بحضور أعضاء لجنة التحكيم المكونة من مهندس الديكور محمود جمال الدين، المخرج شاذلي فرح، المخرج الناقد ناصر عبد التواب، المخرج عمرو حمزة.

العرض من إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د جيهان حسن، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، وقدم بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي من خلال قصر ثقافة نجع حمادى التابع لفرع ثقافة قنا برئاسه أنور جمال.