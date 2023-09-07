مسرح وموسيقى في ثقافة الأقصر

يواصل قصر ثقافة الأقصر تقديم أنشطته المتنوعة والمكثفة والتي تشهد إقبال الرواد، ضمن فعاليات النشاط الصيفي، بمواقع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

في السياق أعد قسم الموسيقى العربية بالقصر ورشة موسيقية لفرقة الإنشاد الديني نفذها طه حساني، كما عقد محاضرة بعنوان "المسلة الناقصة بأسوان دلالة واضحة" ألقتها د. نجلاء بدوي، ونفذت ورشة فنية بعنوان "الشارع المصري" نفذتها هبه الدالي، كما نفذت رنا محمد ورشة فنية بعنوان "انظر ولون"، وورشة بعنوان "ألوان"، وورشة "كيفية عمل ماسكات فوم"، وأعد دوري ثقافي لرواد القصر أدارته حسانية حجاج، ونفذت ورشة فنية بعنوان" زخرفة الأقلام " لمنار السيد.

وضمن الفعاليات المقدمة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، استمرت ورشة العمل المسرحي التي نفذها المخرج محمود النجار، واستكملت ورشة الخط العربي لشيماء مرجان، وورشة فنية بعنوان "دنيا الألوان"، استخدم فيها ورق كانسون أبيض وألوان مائية وفرش للتلوين، وقدمت ورشة أشغال يدوية "إعادة تدوير" نفذتها مشيرة طلعت، مستخدمة فوم وعلبة لبن صفيح ومقص وغراء، بجانب ورشة فنية بعنوان "عمل ماسك أفريقي" نفذتها صفاء حسن، مستخدمة ورق الكانسون أسود، ألوان.