معالم القصير ضمن فعاليات ثقافة البحر الأحمر

شهد فرع ثقافة البحر الأحمر اليومين الماضيين، عددا من الفعاليات الفنية والثقافية المتنوعة المقدمة لرواد موقعه، استمرارا للبرامج الصيفية بمواقع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

وعقد بيت ثقافة الحمراوين محاضرة بعنوان "أهم المعالم التاريخية في مدينة القصير" بمدرسة جمال عبد الناصر الأعدادية قدمها وصفي تمير حسين كبير معلمين بالمدرسة، وأوضح أهم الآثار بمدينة القصير ومنها "القلعة العثمانية" التي تم بناؤها في العصر العثماني، وتقع على البحر مباشرة، ومنجم الذهب المعروف باسم منجم "الفواخير" ومسجد الفران الذي تم إنشاؤه في عهد السلطان أحمد الثالث، وشونة الغلال التى شيدت على مساحة 5 آلاف متر في عهد السلطان سليم الثالث وتقع على البحر مباشرة، بالإضافة إلى ضريح الشيخ عبد القادر الجيلاني، وقسم شرطة القصير القديم، واستراحة الملك فاروق، وطريق الحج، والكنيسة الكاثوليكية بمنجم الذهب.

تضمنت الفعاليات استمرار تنفيذ الورش الفنية ومنها بمكتبة الطفل والشباب بسفاجا حيث نفذت ورشه فنية حول "كيفية تركيب الألوان" لرسام الكاريكاتير الفنان إبراهيم عبد الله، وبدأ بشرح الألوان الأساسية والألوان المحايدة وكيفية اسخراج جميع الألوان ودرجاتها من الثلاث الألوان الأساسية وقام بتدريب الأطفال على ذلك باستخدام الألوان المائية علي ورق الاسكتش.

ونفذ قصر ثقافة أبو رماد ورشة فنية تفاعلية بعروس الأراجوز عن المواطنة لتعريف الأطفال كيفية حركاتها وطريقة كلامها للمدرب عبد الحميد محمد، بالإضافة إلى ورشة فنون تشكيلية تشكيل بالصلصال نفذتها شاهندة حسام، وورشة طباعة الاستنسل نفذتها شيماء مصطفى، كما أقام القصر ورشة فنية من خلال الرسم الحر عن جمال الطبيعة نفذها أحمد سيد.

جاءت الفعاليات الثقافية والفنية ضمن أنشطة إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي وقدمها فرع ثقافة البحر الأحمر برئاسة سوسن عبدالرحيم. والتي تضمنت محاضرة ببيت ثقافة سفاجا بعنوان "الإعلام فى مواجهة الإرهاب الإلكتروني" وأشار عيد السويفي الى أن الإرهاب أصبح ظاهرة عالمية اجتاحت معظم بلدان العالم ولوسائل الإعلام دور مهم وفعال فى مواجهة تلك الظاهرة.

ناقش قصر ثقافة الشلاتين في محاضرة عن "الزيادة السكانية" تحدث بها ياسر أبو الحمد موضحا أهمية وجود حملات توعوية في وسائل الإعلام والمدارس والمجتمعات المحلية، وتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية مثل التعليم و الصحة والمأوى، بالاضافة إلى برامج تنظيم الأسرة، وبعنوان "أهمية القراءة في تنمية الوعي الثقافي" عقد بيت ثقافة أم الحويطات محاضرة ثقافية قدمها أحمد رضوان، موضحا أهمية القراءة ودورها في بناء الإنسان وتنمية الفكر والمهارات.