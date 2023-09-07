الحبس والغرامة لعارضة الأزياء سلمى الشيمى بتهمة التحريض على الفجور

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم في جلسة محاكمة عارضة الأزياء سلمى الشيمي، بتهمة التعدي على القيم الأسرية وبث فيديوهات وصور خادشة للحياء بالحبس عامين وغرامة 200 ألف جنيه وبصدور الحكم تقدمت بالاستئناف على ذلك الحكم وتم تحديد جلسة بشهر نوفمبر المقبل لنظره أمام محكمة جنح مستأنف الاقتصادية.



كشف أمر احالة المتهمة الي المحاكمة بأنها اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصرى بأن نشرت صور ومقاطع مرئية على مواقع التواصل الإجتماعي " فيسبوك ، تيك توك ، يوتيوب، إنستجرام باستخدام حسابات إلكترونية خاصة بها وهي تظهر فيها بملابس فاضحة والتراقص علي نحو من شأنه المساس بالقيم التربوية لدى الأسرة المصرية على النحو الثابت بالتحقيقات

نشرت على مواقع التواصل الإجتماعى المتاحة لكافة للإطلاع عليها صور ومقاطع مرئية خاصة بها حال ارتدائها ملابس فاضحة والتراقص على نحو يثير الغرائز و هو الامر الذي من شأنه خدش الحياء العام على النحو الثابت بالتحقيقات .

أنشأت حسابات خاصة علي الشبكة المعلوماتية الدولية مواقع فيس بوك ، تيك توك، يوتيوب ، إنستجرام " بهدف ارتكاب الجريمة محل الاتهام على النحو المبين بالتحقيقات.

يأتي ذلك بعد أن تقدم أشرف فرحات المحامى ببلاغات ضد سلمى الشيمي لنشرها مقاطع وصور منافية للآداب العامة متعدية على مبادئ وقيم المجتمع المصري بتهمة إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.