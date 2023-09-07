روسيا: توقيف مجموعة منظمة لتهريب معدات عسكرية إلى أوكرانيا

أعلنت هيئة الأمن الفدرالية في روسيا، القبض على عصابة جريمة منظمة تقوم بتهريب قطع غيار معدات الطيران من مكونات الطائرات والمروحيات لاحتياجات الجيش الأوكراني، ومصادرة أكثر من 100 منتج لمعدات الطيران العسكري بقيمة 117 ألف دولار.

وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم الخميس، أنه تم توقيف مجموعة منظمة متخصصة في التداول غير القانوني لمعدات عسكرية، وكذلك تهريب إمدادات المكونات وقطع الغيار لمعدات الطيران العسكري؛ بهدف تصديرها بشكل غير قانوني لصالح عملاء أجانب، بما في ذلك لاحتياجات القوات المسلحة الأوكرانية.

وأشارت هيئة الأمن الروسية إلى أنه تم التحفظ على مواد وثائقية تؤكد مشاركة المحتجزين في تنظيم عمليات إصلاح وترميم لمكونات الطائرات العسكرية والمروحيات الأوكرانية، حيث بدأ قسم التحقيق برفع قضية جنائية بموجب القانون الجنائي الروسي، وتم احتجاز جميع المتهمين على ذمة القضية الجنائية من قبل محكمة ليفورتوفو في موسكو.