وزير خارجية الأردن: مستقبل اللاجئين السوريين في بلدهم عندما تتوفر ظروف العودة

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، أن مستقبل اللاجئين السوريين في بلدهم عندما تتوفر ظروف العودة الطوعية لهم، لكن إلى حين ذلك يجب أن يتحمل المجتمع الدولي كله مسؤولية توفير العيش الكريم الذي هو حق لهم".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع الأيرلندي ميهال مارتن، اليوم الخميس بمقر وزارة الخارجية الأردنية.

وقال الصفدي إنه ونظيره الأيرلندي، إنهما بحثا "التراجع الخطير" في دعم اللاجئين السوريين، مضيفا أن الأردن مستمر في "تقديم كل ما نستطيع للأشقاء (اللاجئين السوريين)، لكننا لن نكون قادرين على استقبال المزيد من اللاجئين إذا لم تنته الأزمة وإذا ما أدى تفاقمها لموجات لجوء جديدة".

وبحث الوزيران "جهود التوصل لحل سياسي للأزمة السورية وفق منهجية خطوة مقابل خطوة وقرار مجلس الأمن 2254 ينهي معاناة الشعب السوري الشقيق ويلبي حقوقه وطموحاته المشروعة في وطن آمن مستقر ويحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها وينهي التهديدات التي تنتجها الأزمة للمنطقة من إرهاب وتهريب للمخدرات".

وأشار الصفدي إلى وضع الوزير الأيرلندي في "صورة التحدي الكبير الذي يمثله تهريب المخدرات من سوريا إلى الأردن" مؤكدا استمرار الأردن في "مواجهة هذا الخطر بكل إمكاناتنا وأننا سنستمر بالقيام بكل ما يلزم لدحر هذا الخطر وحماية مجتمعنا وبلدنا منه".

وتحدث الصفدي عن علاقات "صداقة قوية ومواقف واضحة" بين الأردن وأيرلندا في "دعم جهود تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة"، مشيرا إلى "تحركات مستمرة ومواقف ثابتة" لأيرلندا في "دعم جهود تحقيق السلام العادل والدائم على أساس حلال الدولتين وفق المرجعيات المعتمدة وقرارات الشرعية الدولية".

وبحث الصفدي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع الأيرلندي، "آفاق تعزيز التعاون بين بلدينا في المجالات الاقتصادية السياحية والدفاعية والأمنية والثقافية".

وأكدا الوزيران "استمرار العمل على توسعة التعاون في قطاعات حيوية مثل السياحة والاستثمار والتعليم".

بدوره قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع الأيرلندي، إن بلاده زادت المساهمات للوكالات الدولية لدعم الجهود المقدمة للاجئين.

وأضاف أن الأردن استقبل العديد من اللاجئين على أرضه، شاكرا دوره الاستثنائي بذلك.

وحول القضايا الإقليمية، أكّد مارتن أن أيرلندا تؤمن بحل الدولتين وحل السلام فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية الإسرائيلية.

وأشار إلى وجود فرص كبيرة في الاستثمار بين الأردن وأيرلندا، متطلعا إلى تعزيز العلاقة بين البلدين.