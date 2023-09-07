كامل أبوعلي: لا نعد جماهير المصرى ببطولة الموسم المقبل

قال كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، اليوم الخميس، إنه لا يعد جماهير النادي ببطولة الموسم المقبل ولكن إذا جاءت :"أهلا وسهلا".

كامل أبو علي: لا نعد الجماهير ببطولة الموسم المقبل وسننافس على المراكز من السادس إلى الثامن

وأشار "أبو علي"، خلال لقائه عدد من الإعلاميين والصحفيين، إلى أنهم سينافسون على المراكز من الساس إلى الثامن الموسم المقبل، وذلك رغم امتلاكهم فريق قوي ومدير فني على مستوى عالي، مضيفا:"مشروع بناء فريق النادي المصري سيستغرق 3 سنوات".

وأكد أن هناك قرارات اتخذوها الموسم الماضي كانت خاطئة وأخرى صحيحة ويعملون على تلاشي الأخطاء، موضحا أن اللاعب الذين يجلسون في معسكرات مستمرة داخل فنادق لن يعطي كامل طاقته لأنها حياة مملة بعيدة عن أسرته وأصدقائه وهذا ما يعاني منه لاعبي النادي المصري بالجلوس 10 أشهر بعيدا عن أسرهم مما يؤثر سلبياً على الفريق .