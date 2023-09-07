عضو الهيئة العلمية للمجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا يشارك بمؤتمر تجديد الخطاب الديني

وصل الدكتور عبد الحق الكواني، عضو الهيئة العلمية للمجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا، اليوم الخميس الى القاهرة للمشاركة في مؤتمر الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني .. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة، الذي سيعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الفترة من ٩ إلى ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣م، وكان في استقباله الدكتور أسامة فخري الجندي، مدير عام شئون القرآن الكريم بالاوقاف.

خلال استقباله أشاد الدكتور عبد الحق الكواني، بموضوع المؤتمر: "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني"، مؤكدًا،أن اختيار وزارة الأوقاف المصرية لهذا العنوان يبرز جهدها ودورها في تجديد الخطاب الديني

وشدد على أن هذا الموضوع غاية في الأهمية، والحديث عنه وعن ضوابطه واجب الوقت، موجهًا الشكر لوزير الأوقاف على هذه الدعوة الكريمة، واشاد بجهوده العظيمة في مجال الدعوة، متمنيًا النجاح لهذا المؤتمر.