بلاغ يتهم فلاحا بالدقهلية بمعاشرة ابنة خالته الطفلة جنسيًا

حررت ربة منزل مقيمة بمركز الستاموني محافظة الدقهلية بلاغًا بمركز الشرطة اتهمت فيه نجل شقيقتها فلاح في العقد الثاني من عمره بمواقعة نجلتها الطفلة 9 سنوات، جنسيًا اكثر من مرة حال تواجدها بمفردها داخل منزلها نظرًا لوفاة والدها.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ للعقيد أحمد الحسيني، مأمور مركز شرطة الستاموني من "إ..ا.ي"، 40 عامًا، ربة منزل ومقيمة احدى قرى المركز وبرفقتها نجلتها"ر"،9 سنوات بالصف الرابع الإبتدائي بتضررها من نجل شقيقتها" أسامة.م.ر"، 24 عامًا، فلاح بالتعدي على نجلتها القاصر أكثر من مرة جنسيًا وذلك حال تواجدها بمفردها بمنزلها نظرًا لكون زوجها متوفي وتعيش برفقة نجلتها.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الستاموني بقيادة الرائد أحمد عوض، رئيس المباحث، من ضبط المتهم وبمواجهة اقر واعترف بمعاشرته لنجلة خالتة جنسيًا مستغلًا تواجدها بمفردها داخل سكنها ورغبته في الزواج منها عند بلوغها السن القانوني.

تحرر عن ذلك المحضر 7952 لسنة 2023 جنح مركز شرطة الستاموني والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات