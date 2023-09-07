خالد جلال يكشف تفاصيل بداية مركز الإبداع الفني

قال المخرج خالد جلال، إنّ المسرح الجامعي في مصر هو المصدر الأساسي لكبار نجوم الفن في مصر والوطن العربي، مشيرًا إلى أن مركز الإبداع الفني جرى افتتاحه في عام 2002، حيث تولى مسؤوليته في بداية إنشائه.

وأضاف "جلال"، خلال حواره مع الإعلامية هدى كمال، مقدمة برنامج "عاصمة الفنون"، على قناة "القاهرة الإخبارية": "بالنسبة إلى رؤيتي في إدارة مركز الإبداع الفني، هي عبارة عن منح دراسية توفرها وزارة الثقافة للموهوبين للدراسة لمدة سنة، وبتكلفة مسرحية واحدة في المسرح القومي يمكننا تخريج 200 فنان وفنانة شاب وشابة لتحقيق الفائدة للحركة الفنية في مصر، وكان ذلك اقتراحي على فاروق حسني، ووافق عليه وطلب مني تصورا كاملا".

وتابع : "عرضت عليه هذا التصور، فأعجب به، وطلب مني دراسة مالية من أجل حساب التكاليف، فقلت إن دراسة سنة كاملة في هذا المركز تساوي تكلفة مسرحية واحدة للمسرح القومي، وأول دفعة كان فيها بيومي فؤاد ونضال الشافعي ومحمد شاهين وياسر الطوبجي وسامح حسين وإيمان السيد، وعملنا على تدريب الموهوب والتسويق له، فكل مادة يتعلمها يجب أن يعرضها على الناس مثل الغناء والاستعراض".

