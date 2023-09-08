مؤلف «سفاح الجيزة» لـ«البوابة ستار»: جاري التجهيز للجزء الثاني من العمل.. وشخصيته شديدة الذكاء في الإجرام.. وأحمد فهمي كوميديان رائع

تصدر مسلسل "سفاح الجيزة" مواقع التواصل الاجتماعى منذ عرضه على منصة شاهد، ولقى العمل تفاعلاً كبيرًا من الجمهور بداية من سرد الأحداث حتى أداء الفنان أحمد فهمي، وأوضح المؤلف محمد صلاح العزب خلال حواره مع «البوابة ستار» أنه جمع بين الحقيقة ووحى الخيال، وأنه جار التجهيز للجزء الثانى من العمل.

■ ما هو سبب اختيار المؤلف محمد صلاح العزب لفكرة مسلسل "سفاح الجيزة"؟

- جرائم القتل التي تسبب فيها سفاح الجيزة مش موجودة من أيام "ريا وسكينة"، وهو شخصية شديدة الذكاء فى الإجرام، كان مستفزًا جدًا بالنسبة لي، لأنه مش بيتخلص من حياة الضحايا فقط، بل كان ينتحل عدة شخصيات أيضًا، فوق كل ذلك فإن "العمل كان متعبًا ومؤذيًا أثناء الكتابة".

■ وهل كنت متوقعًا نجاح العمل؟

- بصراحة لا، لكن الحمد لله رب العالمين، أنا سعيد بردود أفعال الجمهور وتصدره الترند، المسلسل مش ٣٠ حلقة ولا ١٥ هما فقط ٨ حلقات، النجاح الكبير ده نتيجة تعب شهور طويلة من فريق عمل جاد، وكان حابب المسلسل يطلع للنور بشكل لائق.

■ هل هناك وجه تشابه واختلاف بين السفاح الحقيقى والدرامي؟

- أنا حبيت أضيف فى الشخصية طقوسًا معينة فى يومه، زى أغنية "العدل فوق الجميع" للمطربة الجميلة "بدرية السيد"، إبداعه لما بيعمل أكل، السفاح الحقيقى مش بيعمل كده بس بيحب الأكل والستات، الفكرة هنا تفاعل الجمهور مع الشخصية الدرامية ويحبها، أما التشابه فكان شخص خير يحظى بحب الناس ويخرج صدقات ويحضر الأدوية لبعض الناس غير القادرة، ويقوم بعمل صدقات جارية بإنشاء مبردات مياه فى الشوارع.

■ من وجهة نظرك أيهما أبشع فى الجرائم "فادية" أم "رحاب"؟

- فادية بالتأكيد، لأنها "اتقتلت مجانًا"، أما رحاب ابتزته فى الحلقة الثالثة، وطلبت منه مبلغًا ماديًا كبيرًا مقابل عدم الإفصاح عن سره.

■ وهل تفاجأت من أداء الفنان أحمد فهمي؟

- كان عندي رأي مختلف على أحمد فهمي، لأنه كوميديان رائع، إزاي هيعمل دور زي ده؟!، لكنه أثبت قدرته الفائقة بتقديم كافة الشخصيات.

■ وما القادم فى الحلقات المقبلة من مسلسل سفاح الجيزة؟ وهل يوجد جزء ثان؟

- القادم جرائم قتل أكثر، وعن الجزء الثانى من مسلسل سفاح الجيزة فبالفعل جار التجهيز له.