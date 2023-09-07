تراجع أسعار النفط  وسط مخاوف الطلب في الصين

تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، وطغت التوقعات الاقتصادية غير الواضحة للطلب الصيني على أحدث تقرير أسبوعي للحكومة الأميركية يظهر طلبا قويا على الخام.

وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتا أو ما يعادل 0.2 بالمئة إلى 90.41 دولار للبرميل بحلول الساعة 1533 بتوقيت غرينتش. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 17 سنتا أو ما يعادل 0.2 بالمئة إلى 87.36 دولار بعد مكاسب دامت سبع جلسات.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الخميس، أن مخزونات الخام انخفضت بمقدار 6.3 مليون برميل الأسبوع الماضي، في تراجع للأسبوع الرابع على التوالي وبانخفاض أكثر من ستة بالمئة في الشهر الماضي، في الوقت الذي تزداد فيه معدلات تشغيل المصافي لمواكبة الطلب العالمي على الطاقة.

ومحا الخامان القياسيان خسائرهما لفترة وجيزة بعد صدور تقرير الإدارة لكن سرعان ما تراجعا مرة أخرى.

ارتفعت أسعار النفط في وقت سابق من الأسبوع بعد أن مددت السعودية وروسيا، أكبر مصدرين للنفط في العالم، التخفيضات الطوعية في الإمدادات حتى نهاية العام.

علاوة على تخفيضات اتفقت عليها عدة دول في مجموعة "أوبك+" في أبريل وتستمر حتى نهاية عام 2024.

وأثرت أيضا على الأسعار مجموعات من البيانات المتباينة من الصين مع انخفاض إجمالي الصادرات 8.8 بالمئة في أغسطس على أساس سنوي وانكماش الواردات 7.3 بالمئة. لكن واردات النفط الخام ارتفعت 30.9 بالمئة على أساس سنوي.

كما أن القلق بشأن ارتفاع إنتاج النفط من إيران وفنزويلا، والذي يمكن أن يوازن جزءا من تخفيضات السعودية وروسيا، حد من خسائر السوق.

وقال ليون لي المحلل لدى سي.إم.سي ماركتس في شنغهاي "في الوقت الحاضر، من الصعب بالنسبة لنا أن نرى أي عوامل سلبية نتيجة خفض الإمدادات".

وأضاف "مع ذلك، نحن بحاجة إلى النظر في مخاطر الطلب المحتملة مثلما قد يحدث في الربع الرابع عندما يمكن أن تتباطأ السوق... بعدما ينتهي الطلب المرتبط بموسم الصيف".