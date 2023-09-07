تصفيات يورو 2024.. مبابي يقود هجوم منتخب فرنسا أمام أيرلندا

أعلن ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة أيرلندا، خلال المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

ويستضيف منتخب فرنسا، اليوم الخميس، نظيره الأيرلندي على ملعب حديقة الأمراء، حيث ينطلق اللقاء في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي هجوم الديوك، رفقة زميله في البي إس جي عثمان ديمبلي، بجانب أوليفييه جيرو مهاجم ميلان الإيطالي، وأنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني.

ويتصدر منتخب فرنسا ترتيب المجموعة الثانية من تصفيات يورو 2024 برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد منتخب أيرلندا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط بعد خوض 3 مباريات.

تشكيل منتخب فرنسا

حراسة المرمى: ماينان

خط الدفاع: كوندي - أوباميكانو - لوكاس هيرنانديز - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: تشواميني - رابيو - جريزمان

وفي الهجوم: ديمبلي - جيرو - كيليان مبابي.