راية يفوز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف في ختام معسكر الموسم الجديد

فاز فريق الكرة بنادي راية،على نظيره الاتحاد السكندري،في التجربة الودية التي جمعت بينهما اليوم الخميس،على ملعب النادي بمقر فرع سموحة،ضمن ختام برنامج المباريات الودية التي يخوضها زعيم الثغر خلال معسكره المغلق،في إطار استعدادات الموسم الجديد.

خاض الاتحاد السكندري،تحت قيادة طارق العشري،خلال معسكره المغلق،والذي استمر نحو اسبوعين عدد ١٠ مباريات متدرجة المستوى خلال فترة الإعداد الحالية للموسم الجديد.

ومن جانبه،حرص طارق العشري،وجهازه المعاون خلال فترة الإستعداد الحالية للموسم الجديد،على منح الفرصة لجميع اللاعبين،للمشاركة للوقوف على مدى جاهزيتهم الفنية والبدنية داخل الملعب خلال فترة المعسكر.

ويسعى «العشري »خلال فترة الإعداد الحالية للموسم الجديد،وضع الرتوش الأخيرة لتشكيل الأخضر خلال المباريات الرسمية خلال الموسم الجديد.

و يترقب «العشري »وجهازه المعاون،إجراء قرعة منافسات الدوري الممتاز،والمقرر أجراها يوم الإثنين المقبل،لوضع خارطة الطريق،في إطار استعدادات الموسم الجديد.