5 مرشحين يتقدمون بأوراق ترشحهم لانتخابات الزمالك في اليوم الرابع

انتهت مساء اليوم الخميس عملية تلقي أوراق المرشحين لانتخابات الزمالك وذلك لليوم الرابع على التوالي.

وتقدم اليوم الخميس كل من، سيف الإسلام محمد، وأحمد عبادة، ونجلاء الناجي، ومروة البورجي، على منصب العضوية فوق السن، ومحمد الصادق على منصب العضوية تحت السن.

وتقدم في اليوم الأول 4 مرشحين وهم: كريم عادل عبيد عضو الجمعية العمومية على منصب أمين الصندوق، كما تقدم كل من: أحمد عفيفي ورجب رواش وأحمد فوده نصير بأوراق ترشحهم على منصب العضوية فوق السن.

بينما تقدم في اليوم الثاني، ماجد فاروق الحنبلي بأوراق ترشحه للانتخابات على منصب الرئيس.

فيما تقدم في اليوم الثالث أمس الأربعاء، أشرف إمام عبد السلام ومروة أمير الرفاعي وحمدية كمال علي، على منصب العضوية فوق السن.

وأعلنت لجنة عماد البنانى شروط التصويت فى انتخابات الزمالك المقبلة وهى أن يكون عضو الجمعية العمومية مسددا للاشتراك السنوى لعام 2022-2023، والشرط الثاني أن يكون العضو الذى سيقوم بالتصويت والمشاركة فى الانتخابات قد مضت على عضويته العاملة سنة على الأقل وأيضا بخلاف ذلك لن يحق له المشاركة.

ويشمل جدول أعمال الجمعية العمومية بالزمالك بنود كثيرة أبرزها، النظر فى تقرير مجلس الإدارة عن أعماله فى السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2023، وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالى 2023-2024، والنظر فى تقرير مراقب الحسابات.، واعتماد الميزانية والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2023 ومشروع الموازنة المقبلة، وانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2023-2027 وفقا للتشكيل الوارد فى لائحة النظام الأساسى للنادى المعمول بها.

ويبدأ التسجيل فى الكشوف والتصويت على انتخابات مجلس الإدارة يوم 20 أكتوبر المقبل من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء، موعد انعقاد الجمعية العمومية ويكون الاجتماع صحيحا بحضور 10 آلاف عضو من الأعضاء الذين لهم حق الحضور.