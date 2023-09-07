القاصد يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي السادس لقـســم عــلاج الأورام بجــامعــة المنــوفيــة

افتتح الدكتور أحمد القاصد أستاذ جراحة الأورام ورئيس جامعة المنوفية اليوم الخميس، فعاليات المؤتمر الدولي السادس لقسم علاج الأورام بكلية الطب جامعة المنوفية، حضر المؤتمر الدكتور محمد النعماني عميد كلية الطب والدكتور ناصر عبد الباري وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا، والدكتور محمد عبد المعطى عميد معهد الأورام القومي، والدكتور هشام الغزالي مدير مشروع المبادرة الرئاسية لدعم صحة المراة، والدكتور حسين ندا نقيب الأطباء بالمنوفية، وعدد كبير من أساتذة علاج وجراحة الأورام والتخصصات الطبية المختلفة.

رحب الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة بحضور المؤتمر مشيرا إلي أن قسم علاج الأورام بكلية الطب جامعة المنوفية من النقاط المضيئة في الجامعة، وأن القسم دائما يسعى إلى التطوير والتحديث في كل الأجهزة ويحمل على عاتقه خدمة أربع محافظات في الدلتا، حيث يعتبر مقدم الخدمة الرئيسي في علاج الأورام بمحافظات الدلتا.

وقدم القاصد التهنئة لأعضاء قسم علاج الأورام باليوبيل الفضي علي إنشاء مستشفي علاج الأورام التى تخدم مرضي محافظة المنوفية والمحافظات المجاورة، مشيرا إلى أن القسم حاليا مزود بأحدث أجهزة العلاج الإشعاعي واللينير، كما تم إضافة جهاز العلاج الإشعاعي الموجه عالي الدقة الأول من نوعه بالكامل وخامس جهاز علي مستوى الجمهورية، مضيفا انه في إطار التطوير والتحديث للمستشفيات الجامعية تم خلال شهر يونيو الماضى زيادة السعة السريرية لمستشفى الأورام بواقع ٢٦ سرير لتصبح السعة الاستيعابية الكلية ٩٠ سرير لتواكب تزايد أعداد المرضي المترددين عليها.

وأوضح القاصد أن الجامعة بدأت خطوات جادة نحو البدء في إنشاء معهد الأورام القومي بجامعة المنوفية والذي سيكون بمثابة معهد أكاديمي بحثي وعلاجي يضم ٦ أقسام علمية تخدم علاج مريض الأورام، وتم إعداد كافة الدراسات الخاصة في هذا الشأن والملف حاليا تم عرضه علي لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات للبدء في إنشاء معهد الأورام بجامعة المنوفية كأول مرحلة من مراحل إنشاء المدينة الطبية بجامعة المنوفية.

وأشاد القاصد بالبرنامج العلمي للمؤتمر الذي يضم أنشطة مختلفة، وعددا كبيرا من أعلام علاج وجراحة الأورام والأشعة وكافة التخصصات،مؤكدا علي أن المؤتمرات العلمية فرصة كبيرة لتبادل الخبرات ومناقشة الحديث في مجال التخصص لإثراء المعرفة وتنمية مهارات شباب الأطباء.

وطالب رئيس الجامعة بضرورة والاعتدال والوسطية بكل شيء وضرورة الكشف المبكر عن الأورام وأشاد بالحملة الرئاسية للتوعية بضرورة الكشف الميكر الأورام، مؤكدا أن الاكتشاف المبكر للأورام يساعد في العلاج السريع وتقليل التكلفة العلاجية.

وأوضح الدكتور محمد النعماني عميد الكلية، أن كلية طب المنوفية تسعى دائما أن تكون رائدة في تقديم الخدمات الطبية المميزة للمرضى والتعليم الطبي المستمر ووجه التهنئة للقائمين علي المؤتمر والشكر لأساتذة القسم

كما قدم الدكتور محمد أبو الفتوح رئيس القسم ورئيس المؤتمر الشكر لرئيس الجامعة علي دعمه وحضوره ومشاركته فى فعاليات المؤتمر، مشيرا إلي أن القسم يحتفل مع فعاليات المؤتمر السنوى السادس للقسم بمرور ٢٥ عام علي تأسيس وإنشاء مستشفي علاج الأورام

وأضاف أن المؤتمر يناقش على مدار يومين الجديد في علاج أورام الثدي واجتماع وأورام الرئة وأورام الجهاز الهضمي والجديد في علاج أورام الكبد وأورام الدم والغدد اللمفاوية وأورام الجهاز البولي والحديث في علاج أورام الرأس والرقبة وأورام.

وفي نهاية الجلسة الافتتاحية تم تكريم الدكتور أحمد القاصد وضيوف المؤتمر رؤساء الجمعيات العلمية وأساتذة القسم.