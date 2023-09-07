الثقافة والهوية بالحوار الوطني: الصناعات الثقافية جزء لا يتجزأ من الاقتصاد

قال الدكتور أحمد زايد مقرر لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني، إن جلسة اليوم بلجنة الثقافة ناقشت الصناعات الثقافية في الأول السينما والدراما ثم المسرح ثم الموسيقى والغناء تبدأ بعد قليل، لافتا إلى أنهم سيناقشون أيضا النشر والترجمة والفنون الخاصة بالطفل.

وأضاف زايد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، على قناة الحياة، أن هناك اهتمام بمناقشة الصناعات الثقافية الأخرى، موضحا أن الصناعات الثقافية أصبحت اقتصاد وليست قوة ناعمة تؤثر في المجتمع فقط، وهي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد وهذه صناعات إبداعية يمكن أن تُبَاع.

وأكد مقرر لجنة الثقافة، أن الدولة هي الراعية والمنتجة والمسئولة عن شئون الثقافة وهي مسئولة عن تسهيل عملية تنفيذ القوانين وتشجيع الصناعات الثقافية ودعمها، قائلا: "الدولة يمكن أن تساهم ماليا وقبل كده كان في تجربة مسرح التلفزيون، والصناعات الثقافية لم تعد رفاهية للمجتمع والتنافس الان بين الدول تنافس فكري وعقلي وفني".