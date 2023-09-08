تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 8 سبتمبر 2023

تقدم «البوابة نيوز» خدمة مواقيت الصلاة على مستوى محافظات الجمهورية حسب التوقيت المحلي لكل محافظة، اليوم الجمعة 8 سبتمبر 2023.
القاهرة
الفجْر: 5:07 am الشروق: 6:36 am الظُّهْر: 12:53 pm العَصر: 4:25 pm المَغرب: 7:10 pm العِشاء: 8:29 pm
الإسكندرية
الفجْر: 5:10 am الشروق: 6:40 am الظُّهْر: 12:58 pm العَصر: 4:31 pm المَغرب: 7:16 pm العِشاء: 8:36 pm
أسيوط
الفجْر: 5:13 am الشروق: 6:39 am الظُّهْر: 12:54 pm العَصر: 4:25 pm المَغرب: 7:10 pm العِشاء: 8:26 pm
أسوان
الفجْر: 5:45 am الشروق: 7:08 am الظُّهْر: 1:22 pm العَصر: 4:50 pm المَغرب: 7:36 pm العِشاء: 8:50 pm
بني سويف
الفجْر: 5:09 am الشروق: 6:37 am الظُّهْر: 12:53 pm العَصر: 4:25 pm المَغرب: 7:10 pm العِشاء: 8:28 pm
إسماعيلية
الفجْر: 5:02 am الشروق: 6:31 am الظُّهْر: 12:49 pm العَصر: 4:21 pm المَغرب: 7:06 pm العِشاء: 8:25 pm
بور سعيد
الفجْر: 5:01 am الشروق: 6:31 am الظُّهْر: 12:49 pm العَصر: 4:22 pm المَغرب: 7:06 pm العِشاء: 8:26 pm
شرم الشيخ
الفجْر: 4:58 am الشروق: 6:25 am الظُّهْر: 12:41 pm العَصر: 4:12 pm المَغرب: 6:56 pm العِشاء: 8:13 pm
سوهاج
الفجْر: 5:10 am الشروق: 6:36 am الظُّهْر: 12:51 pm العَصر: 4:21 pm المَغرب: 7:06 pm العِشاء: 8:22 pm
السويس
الفجْر: 5:02 am الشروق: 6:30 am الظُّهْر: 12:48 pm العَصر: 4:20 pm المَغرب: 7:04 pm العِشاء: 8:23 pm
المنصورة
الفجْر: 5:05 am الشروق: 6:34 am الظُّهْر: 12:52 pm العَصر: 4:25 pm المَغرب: 7:10 pm العِشاء: 8:29 pm