تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 8 سبتمبر 2023

تقدم «البوابة نيوز» خدمة مواقيت الصلاة على مستوى محافظات الجمهورية حسب التوقيت المحلي لكل محافظة، اليوم الجمعة 8 سبتمبر 2023.

القاهرة

الفجْر: 5:07 am الشروق: 6:36 am الظُّهْر: 12:53 pm العَصر: 4:25 pm المَغرب: 7:10 pm العِشاء: 8:29 pm

الإسكندرية

الفجْر: 5:10 am الشروق: 6:40 am الظُّهْر: 12:58 pm العَصر: 4:31 pm المَغرب: 7:16 pm العِشاء: 8:36 pm

أسيوط

الفجْر: 5:13 am الشروق: 6:39 am الظُّهْر: 12:54 pm العَصر: 4:25 pm المَغرب: 7:10 pm العِشاء: 8:26 pm

أسوان

الفجْر: 5:45 am الشروق: 7:08 am الظُّهْر: 1:22 pm العَصر: 4:50 pm المَغرب: 7:36 pm العِشاء: 8:50 pm

بني سويف

الفجْر: 5:09 am الشروق: 6:37 am الظُّهْر: 12:53 pm العَصر: 4:25 pm المَغرب: 7:10 pm العِشاء: 8:28 pm

إسماعيلية

الفجْر: 5:02 am الشروق: 6:31 am الظُّهْر: 12:49 pm العَصر: 4:21 pm المَغرب: 7:06 pm العِشاء: 8:25 pm

بور سعيد

الفجْر: 5:01 am الشروق: 6:31 am الظُّهْر: 12:49 pm العَصر: 4:22 pm المَغرب: 7:06 pm العِشاء: 8:26 pm

شرم الشيخ

الفجْر: 4:58 am الشروق: 6:25 am الظُّهْر: 12:41 pm العَصر: 4:12 pm المَغرب: 6:56 pm العِشاء: 8:13 pm

سوهاج

الفجْر: 5:10 am الشروق: 6:36 am الظُّهْر: 12:51 pm العَصر: 4:21 pm المَغرب: 7:06 pm العِشاء: 8:22 pm

السويس

الفجْر: 5:02 am الشروق: 6:30 am الظُّهْر: 12:48 pm العَصر: 4:20 pm المَغرب: 7:04 pm العِشاء: 8:23 pm

المنصورة

الفجْر: 5:05 am الشروق: 6:34 am الظُّهْر: 12:52 pm العَصر: 4:25 pm المَغرب: 7:10 pm العِشاء: 8:29 pm