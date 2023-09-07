عبدالهادي: ودية السكة الحديد كانت مفيدة للزمالك وعودة عبدالشافي مهمة

أثنى مدحت عبد الهادي المدرب العام لفريق الزمالك على تجربة السكة الحديد الودية التي أقيمت اليوم الخميس باستاد الكلية الحربية وانتهت بفوز الأبيض بثلاثية دون رد، في إطار الاستعداد للموسم الجديد وبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وقال المدرب العام في تصريحات صحفية مساء اليوم الخميس:" ودية السكة الحديد كانت مفيدة بالنسبة للزمالك خاصة وأنها ساعدت على منح الفرصة لكل اللاعبين للوقوف على مستواهم وجاهزيتهم للفترة المقبلة".

وتابع:" فضلت خوض المباراة على ثلاثة أشواط كان للدفع بكل اللاعبين لتجهيزهم للموسم الجديد بالشكل الأمثل".

وأضاف:" تألق سامسون بتسجيل هدفين أمر جيد بالنسبة للجهاز الفني للاستفادة من اللاعب في الفترة المقبلة، وتحدثت مع اللاعب وطالبته بنسيان الفترة الماضية وأن يثق أكثر في قدراته، والجهاز الفني سيساعده ولكن الأهم أن يساعد نفسه وكنت على يقين بأنه سيظهر بشكل أفضل خاصة أنه بدأ في انقاص وزنه".

وتابع:" مشاركة محمد عبد الشافي بعد فترة من الغياب، مهمة كونه أحد عناصر الخبرة في صفوف الفريق، وأنا سعيد له بشكل كبير، وسيكون إضافة مثلما كان من قبل ".

وأشار مدحت عبد الهادي:" خضنا فترة إعداد مميزة وطبقنا ما نريده أمام السكة الحديد الذي يسير بشكل منظم، وأهم أمر بالنسبة لنا هو الاطمئنان على حالة اللاعبين من الناحية الفنية والبدنية ".

واختتم تصريحاته:" سنسلم المهمة لأوسوريو بتقرير شامل، وأرسل له كل التقارير الفنية الخاصة بالفريق لحين عودته غدا، وكل المجموعة التي تتواجد في صفوف الزمالك سيكون عليهم مسؤولية كبيرة في الموسم الجديد".

ويتواجد أوسوريو في إسبانيا حاليا لإلقاء محاضرات فنية مع مدربين عالميين، على أن يعود للقاهرة غدا الجمعة.

ويواجه الزمالك، فريق أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.

ويشارك الزمالك في كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد حصده المركز الثالث لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز في الموسم الماضي.