تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 8 سبتمبر 2023

تنشر «البوابة نيوز»، بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الجمعة 8 سبتمبر 2023 في مدن ومحافظات الجمهورية، بحسب خبراء الأرصاد.

العظمى/ الصغرى

- القاهرة: 38 - 26

- العاصمة الإدارية: 38- 27.

- بنها: 39 - 27.

- دمنهور: 38 -26.

- وادي النطرون: 39- 27.

- كفر الشيخ 38 - 26.

- المنصورة 38 - 26.

- الزقازيق 38 - 26.

- شبين الكوم 38 - 26

- طنطا 38 - 26.

- دمياط 39 - 2738

- بورسعيد 38 - 27

- الإسماعيلية 40- 27

- السويس 40- 26

- العريش 36 - 26

- رفح 36 - 25

- رأس سدر 39- 27

- نخل 36- 19

- كاترين 32 - 18

- الطور 40 - 27

- طابا 36 - 26

- شرم الشيخ 43- 31

- الإسكندرية 33 - 27

- العلمين الجديدة 32 - 26

- مطروح 32 - 25

- السلوم 33 - 25

- سيوة 37 - 24

- رأس غارب 42 - 30

- الغردقة 43 - 30

- سفاجا 42 - 29

- مرسى علم 43 - 30

- شلاتين 41 - 30

- حلايب 37 - 29

- أبو رماد 40 - 30

- رأس حدربة 36 - 29

- الفيوم 39 - 25

- بني سويف 39 - 25

- المنيا 41 - 24

- أسيوط 42 - 24

- سوهاج 43 - 27

- قنا 43 - 27

- الأقصر 45 - 28

- أسوان 46 - 29

- الوادي الجديد 45 - 25

- أبوسمبل 45 - 28