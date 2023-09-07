الداخلية: توفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة ضمن مبادرة "كلنا واحد"

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الخميس إطلاق فعاليات المرحلة الرابعة والعشرين من مبادرة كلنا واحد ولمدة شهر وذلك بمناسبة قرب بداية العام الدراسى الجديد (2023/2024) لتوفير جميع المتطلبات والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وكذا الاستمرار فى توفير السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40 %، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

جرى التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة فى المبادرة، لتوفير جميع المتطلبات المدرسية من خلال (1513 منفذ – 6 معارض رئيسية – 37 معرض فرعى) بمختلف محافظات الجمهورية وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى مجال المستلزمات والأدوات المدرسية للمشاركة فى المبادرة.

كما تم التنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بإقامة شوادر ومعارض لتوفير المتطلبات المدرسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، تنسيقاً مع منتجى ومصنعى الزى المدرسى وأصحاب المكتبات الكبرى وعرضها للبيع من خلال (سيارات متحركة - منافذ ثابتة - معارض) تحت إشراف وتأمين من أجهزة المديرية.

وتواصل الوزارة توفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال عدد (1026) منفذ ثابت ومتحرك وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات لمنظومة "أمان" التابعة للوزارة.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين تحت رعاية رئيس الجمهورية .