ضبط عامل بالمنيا لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين عبر بطاقات الدفع الإلكترونى

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط عامل بالمنيا لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عامل"له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا) بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والإحتيال على مستخدمى بطاقات الدفع الإلكترونى من خلال الإستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء بشركات مختلفة وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من جهات حكومية أو تحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الإستيلاء على أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم إستهدافه وأمكنضبطه بمحل إقامته.. وبحوزته (2 هاتف محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على العديد من الرسائل المستخدمة فى عمليات النصب والإحتيال على المواطنين) وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه وارتكابه (9) وقائع أخرى بذات الأسلوب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.