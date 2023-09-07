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الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

جوتيريش يدعم جهود الهند لانضمام الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة العشرين

الأمين العام للأمم
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش
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أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن دعمه لجهود الهند من أجل انضمام الاتحاد الأفريقي كعضو في مجموعة العشرين للاقتصادات العالمية الكبرى.

وقال جوتيريش، في تصريحات على هامش القمة الـ43 لرابطة دول جنوب شرق آسيا /آسيان/ في جاكرتا اليوم الخميس: "سأكون سعيدا للغاية برؤية الاتحاد الأفريقي عضوا في مجموعة العشرين".

وشدد جوتيريش على أنه على الرغم من الشراكة القوية داخل الاتحاد، إلا أن أفريقيا تواجه مشكلة خطيرة تتمثل في نقص التمثيل في المؤسسات الدولية الحالية، بحسب وكالة أنباء /أنتارا/ الإندونيسية.

وأضاف أن "معظم الدول الأفريقية لا تزال تحت أنظمة استعمارية، وهكذا كانت أفريقيا ضحية مزدوجة للاستعمار. ولهذا السبب أؤيد بقوة وجود دولة أفريقية (في مؤسسة دولية) على الأقل كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي".

ورحب جوتيريس بجهود الهند لمواصلة الدفع من أجل انضمام الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة العشرين.

كانت مصادر مطلعة قد ذكرت أن مجموعة دول العشرين وافقت على منح العضوية الدائمة للاتحاد الأفريقي. ومن المتوقع أن يعلن زعماء مجموعة العشرين عن القرار خلال القمة المقبلة التي ستعقد في الهند.

أنطونيو جوتيريش الهند الاتحاد الافريقي
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