مصطفى محمد: هدفنا الفوز على إثيوبيا.. وطموحي ليس له حدود

تحدث مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر، عن أهمية اللعب من أجل الفوز على أثيوبيا غدا في الجولة الاخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بكوت ديفوار مطلع العام المقبل.

وأضاف مصطفى محمد خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة إثيوبيا: "هى مباراة مهمة جدا لينا احنا بنلعب على الفوز باستمرار مع فيتوريا، لقاء قوي يخلينا مستعدين للفترة الجاية، الماتش على ملعبنا ووسط جمهورنا، استعدادا لتصفيات كأس العالم وبطولة افريقيا".

واختتم لاعب المنتخب الوطني: "الواحد بيحاول يعمل أحسن حاجة عنده،عندي طموح عالي وعاوز أوصل لأعلى حاجة، مبسوط بآراء الناس الايجابية".