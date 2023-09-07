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الخميس 07 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس مجلس الدولة الصيني يدعو إلى احترام جهود التفاوض بشأن بحر الصين الجنوبي

رئيس مجلس الدولة
رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج
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أعرب رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج عن أمله في أن تحترم الدول من خارج المنطقة بشكل كامل الجهود التي تبذلها دول المنطقة للتفاوض بشأن قواعد بحر الصين الجنوبي والحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.

وقال لي خلال مشاركته في قمة شرق آسيا الـ18 إن الصين ودول الآسيان تعمل بنشاط على تعزيز المشاورات بشأن مدونة قواعد السلوك في بحر الصين الجنوبي.

وحث رئيس مجلس الدولة الصيني قمة شرق آسيا على التمسك بدورها ولعب دور أكبر في المساعدة على تحقيق الاستقرار طويل الأمد والرخاء الدائم في المنطقة في مواجهة الوضع الجديد والتحديات الجديدة.

كما دعا القمة إلى تسهيل مركزية الآسيان وتعزيز التعاون الشامل والمربح للجميع بشكل مشترك.

محلس الدولة الصيني الصين آسيا
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