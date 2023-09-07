الاتحاد الأوروبي يدين تقييد حرية تنقل سفيره في النيجر

أدان الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، تقييد حرية تنقل سفيره في عاصمة النيجر نيامي، سلفادور بينتو دا فرانتشا.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، حول المعاملة السيئة التي تعرض لها دا فرانتشا.

وقال البيان: "الاتحاد الأوروبي يدين ويتأسف لتعرض سفيره في نيامي لمنع حرية تنقله أثناء توجهه إلى السفارة الفرنسية يوم 5 سبتمبر الحالي"، وفقا لوكالة الأناضول.

وأكد البيان أن سفير الاتحاد الأوروبي معتمد حسب الأصول في إطار اتفاقية فيينا عام 1961، مشددًا على وجوب أن يكون السفير قادرا على أداء واجباته وفقا للاتفاقية.

ومنذ إعلان عسكريين يطلقون على أنفسهم اسم "المجلس الوطني لحماية الوطن" في النيجر الإطاحة بنظام الرئيس محمد بازوم، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه لن يعمل مع "مسئولين غير شرعيين" واتخذ موقفا إلى جانب المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس".

ومنذ 26 يوليو الماضي دخلت النيجر في حالة من الفوضى، عندما قاد الجنرال عبد الرحمن تياني، القائد السابق للحرس الرئاسي، انقلابًا عسكريًا أطاح بالرئيس بازوم.