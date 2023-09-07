انطلاق مؤتمر ملتقى الأحزاب والكيانات السياسية لدعم الرئيس بالشرقية

توافد الآلاف من الأهالي بمحافظة الشرقية منذ قليل لحضور مؤتمر ملتقي الاحزاب والكيانات السياسية المصرية بمدينة الزقازيق بحضور قيادات أكثر من ٦٠ حزبا سياسيا علي راسهم حزب مستقبل وطن منظم المؤتمر وذلك لاعلانهم تاييد الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية قادمة.

وحضر اللقاء جميع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ علي مستوي الجمهورية ورؤساء الاحزاب وهيئات مكاتبهم وعدد كبير من اعضاء الاحزاب الذين رفعوا صورا للرئيس السيسي مؤكدين دعمهم الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي لاستكمال مسيرة النجاح التي احدثت نقلة تاريخية بالاضافة الي استكمال بناء الجمهورية الجديدة.

ومن جانبه أعلن النائب أحمد عبد الجواد عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس وأمين التنظيم لحزب مستقبل وطن علي مستوي الجمهورية تأييد حزب الاغلبية الكامل للرئيس للحفاظ علي الوطن وحمايتة وتحقيق المزيد من المشروعات الكبري التي غيرت وجه الوطن الي الافضل والتي سيسجلها التاريخ بحروف من نور في سجل الرئيس الحافل بالانجازات

وشهد المؤتمر انطلاق الأغاني الوطنية تجاوب معها ا الالاف من الحضور من كافة المحافظات رافعين اعلام مصر وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي وهتفوا جمبعا تحيا مصر.. بنحبك يا سيسي.

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