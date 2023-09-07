حبس لص الأجهزة الإلكترونية في عابدين

أمرت نيابة عابدين الجزئية، بحبس متهم تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الأجهزة الإلكترونية وبيعها، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت بالتحرى حول نشاطه الإجرامي.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض علي أحد الأشخاص، له معلومات جنائية حال عرض سماعات أذن للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهم الحقيقية، بأحد محال بيع الهواتف المحمولة بدائرة قسم شرطة عابدين، وبحوزته 4 سماعات أذن.



وبمواجهته اعترف بسرقة السماعات المضبوطة من داخل فرع إحدى شركات بيع الأجهزة الإلكترونية كائن بدائرة قسم شرطة عابدين بأسلوب المغافلة، وأقر بأنه وراء ارتكاب واقعتي سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده إعادة المسروقات.