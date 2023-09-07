رئيس جامعة الزقازيق يستقبل وزير التخطيط ومحافظ البنك المركزى الأسبقين

استقبل الدكتور خالد الدرندلي - رئيس جامعة الزقازيق اليوم د.أشرف السيد العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى الأسبق، ود.محمود إبراهيم أبو العيون محافظ البنك المركزي الأسبق،ود. محمود عبد السميع علي خبير التخطيط الإقليمى بالأمم المتحدة، بحضور د.إيهاب الببلاوى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ود.هلال عفيفي أمين عام الجامعة وعميد كلية التجارة والوكلاء ورؤساء الاقسام وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وخلال اللقاء رحب د.خالد الدرندلى بوزير التخطيط ومحافظ البنك المركزى الأسبق فى رحاب الجامعة، مؤكدا أهمية دعم أواصر التعاون مع كافة المؤسسات والقطاعات، وسعى الجامعة الدائم لاستضافة القامات والخبرات العلمية فى شتى المجالات، لخدمة العملية التعليمية والبحث العلمي.

ومن جانبيهما أعربا وزير التخطيط ومحافظ البنك المركزى الأسبقين عن بالغ سعادتهما بزيارة جامعة الزقازيق، مشيرا إلى مكانة الجامعة المتميزة وتاريخها العريق بما تضمه من قامات علمية مرموقة في مختلف المجالات، مؤكدان على دور الجامعة بصفتها شريك في التنمية.

جاءت هذه الزيارة علي هامش مناقشة رسالة دكتوراه في الاقتصاد بكلية التجارة بالجامعة تحت عنوان ( أثر السياسة النقدية علي التقلبات الاقتصادية - حالة مصر ) للباحثة مني محمود حسين عليوه ، وتكونت لجنة المناقشة والحكم علي الرسالة من كل من: د.محمود إبراهيم أبو العيون أستاذ الاقتصاد المتفرغ بكلية التجارة جامعة الزقازيق - ومحافظ البنك المركزي الأسبق مشرفا ورئيسا، د.محمد سلطان أبو على أستاذ الاقتصاد ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الأسبق - مشرفا، ود.محمود عبد السميع علي أستاذ الاقتصاد المتفرغ كلية التجارة جامعة الزقازيق - عضوا، ود.أشرف السيد العربي أستاذ الاقتصاد ورئيس معهد التخطيط القومي - ووزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى الأسبق - عضوا.