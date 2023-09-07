الأحد.. حفل توقيع “أيام سمير حمص” بمبني القنصلية بوسط البلد

تنظم دار الشروق حفل توقيع ومناقشة المجموعة القصصية "أيام سمير حمص" للكاتبة هند جعفر، والصادرة عن دار الشروق، وذلك يوم الأحد 10 سبتمبر 2023، في تمام الساعة 7 مساء، بمبنى قنصلية في وسط البلد ويدير الحفل والنقاش الكاتب الصحفي سيد محمود.

عن المجموعة:

عبر غابة متشابكة من ألاعيب الذاكرة، والتأملات في المستقبل الذي لا يبشر إلا بتكرار الأخطاء، ومن خلال تتبعها لمصائر شخصياتها، تمزج هند جعفر في قصص مجموعتها «أيام سمير حمص» ما بين الواقعية والغرائبية واللمحات التاريخية، يأتي ذلك كله على خلفية انشغالها بالهمِّ الإنساني الذي لا يزال كالعادة حدثًا يوميًّا تخطئه الأعين أحيانًا، وتحدق فيه حينا.

تنطلق قصص المجموعة من تساؤلات حول الموت، والرغبة، والانصياع لأحكام الزمن النافذة، ويقودنا السرد مانحًا إيانا عزاء عن الأحلام المجهضة، وتلويحة وداع للنهايات السعيدة.

عن المؤلفة:

هند جعفر؛ كاتبة مصرية تشغل الآن منصب مسئول الإعلام بقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية. صدرت لها عام 2015 مجموعة قصصية بعنوان «عدودة» نالت عنها جائزة ساويرس في عام 2017، وتُرجمت إحدى قصصها إلى الإنجليزية وصدرت في كتاب بعنوان «كتاب القاهرة». اشتركت في عام 2018 بإحدى القصص القصيرة في ورشة جوته ونالت عنها المركز الأول، وتُرجمت إلى الألمانية والإنجليزية. تكتب بشكل غير دوري في الصحف والمجلات المصرية والعربية.