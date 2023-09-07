بالفيديو والصور.. زاف يطلق ألبومه الجديد "أول كلمة" يضم 5 أغنيات

أطلق الفنان اللبناني زاف ألبومه الغنائي الأول، "أول كلمة"، ويضم في جعبته خمس أغنيات.

ويدشن زاف عبر الألبوم انطلاقة مشواره الفني، عبر خمس أغنيات من بينها "طول بالك" و"عالطاير"، تحمل حكايات مستوحاة من حياته وتجاربه الشخصية، في ايطار موسيقي شبابي ومرح، ومع إضفاء بصمته الرومانسية الخاصة التي تميز بها في أعماله السابقة.

وقرر زاف إطلاق أغنية الألبوم الرئيسية "أول كلمة" على طريقة فيديو كليب من إخراج إيلي فهد، يأخذ خلاله المشاهد في رحلة خيالية إلى المستقبل، بحثًا عن دور الحب في المجتمع. ويجسد زاف خلال الكليب شخصية مهندس صوت في ستوديو تلفزيوني، حيث يقع في غرام مذيعة أخبار في المحطة، تجسد دورها الممثلة ستيفاني عطالله.

ويجمع كليب "أول كلمة" بين ستيفاني عطالله وزاف في عمل مشترك بعد النجاح الجماهيري الكبير الذي لاقى أول كليباتهما "البكلة"، وتصدر وقت صدوره تريندات منصات السوشيال ميديا وحاز على ملايين المشاهدات على يوتيوب وتيكتوك.