٣٠٠٠ مشارك في مؤتمر الشباب العاشر لإيبارشية البحيرة

نظمت إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية المؤتمر العاشر للشباب بعنوان "تيتان"، في كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبي سيفين بمنطقة عبد القادر بالعامرية التابعة للإيبارشية.

تناول المؤتمر موضوعات عن:

مخاطر العصر المحيطة بالشباب وكيفية مواجهتها، وطرق الربح المستحدثة في هذا العصر ورأي الكنيسة عنها.

كما ألقى نيافة الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية المحاضرة الختامية عن "المثلية الجنسية في رأي المسيحية"، وتضمن المؤتمر فقرات تسابيح وترانيم من كورال "مار إفرام السرياني" التابع لكنيسة السيدة العذراء بمنطقة القصيرين في القاهرة.

هذا وشارك في المؤتمر ما يقرب من ٣٠٠٠ شاب وشابة من أبناء الإيبارشية.