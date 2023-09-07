رسمياً.. الاتحاد السعودي يدعم خط الدفاع بلاعب ريال بيتيس الإسباني

أعلن نادي الاتحاد السعودي، رسمياً اليوم الخميس، تعاقده مع الإيطالي لويس فيليبي قادماً من ريال بيتيس الإسباني، وذلك لدعم خط دفاعه.

ونشر نادى الاتحاد السعودى، عبر صفحته الرسمية بموقع الاواصل الاجتامعى "تويتر"، مقطع فيديو لتقديم لاعبه الجديد لويس فيليبي الذي سينضم إلى كتيبة "النمور" خلال الميركاتو الصيفى الحالى.

وأوضح نادي الاتحاد عبر بيانه الرسمي، أن أنمار الحائلي رئيس مجلس الإدارة قد أتم تعاقده مع اللاعب الإيطالي لويز فيليبي، ليمثل صفوف الفريق الكروي الأول لمدة 3 مواسم قادمة.

ويأتي تعاقد نادي الاتحاد مع لويس فيليبي صاحب الـ26 عاماً، لقيادة خط دفاع الفريق الكروي الأول وتعويض غياب المصري أحمد حجازي، الذي يغيب لإصابته بالرباط الصليبي.



