في غياب صلاح.. مرموش وزيزو ومصطفى محمد يقودون هجوم الفراعنة أمام إثيوبيا

يواجه المنتخب الوطني الاول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، نظيره إثيوبيا ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية، غدًا الجمعة.

وبعد غياب محمد صلاح نجم الفراعنة ومحمود حسن تريزيجيه عن المعسكر، تتجه نية البرتغالي للبدء بالثلاثي احمد سيد زيزو لاعب الزمالك وعمر مرموش لاعب اينتراخت فرانكفورت ومصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي، في هجوم المنتخب أمام إثيوبيا غدا، وذلك لتحقيق الفوز عن طريق قوة الهجوم للمنتخب الوطني.

حقق البرتغالي حتى الوقت الحالي العلامة الكاملة بتحقيق الفوز في 7 مباريات التي خاضها الفراعنة منهم أربع مباريات ودية أمام منتخبات النيجر وليبيريا وبلجيكا وجنوب السودان، وثلاثة مباريات رسمية أمام مالاوي ذهابًا وإيابًا وأمام غينيا في يونيو الماضي في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا "كوت ديفوار 2023".

