ضبط تروسيكل يقوم بتجميع السجائر وتوزيعها بالسوق السوداء فى الإسكندرية

شنت إدارة تموين العجمي برئاسة إبراهيم خلف مدير الإدارة وتحت إشراف ريهام عبد القادر رئيسة الرقابة ومحمد الشافعى مفتش الإدارة بالاشتراك مع مباحث التموين بنطاق الإدارة.. أسفرت عن ضبط تروسيكل يقوم بتجميع السجائر وتوزيعها بالسوق السوداء وذلك لحيازته الكميات عدد ٢٥٠٠ علبة سجائر بوكس، عدد ٥٠٠ علبة سجائر كليوباترا، عدد ٥٥٠ علبة سجائر LM، عدد ٧٠ علبة سجائر كريلا.

أصدر المهندس احمد إبراهيم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على أسواق السجائر، حيث تم تحرير عدد ٣ محاضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير محضرين عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.