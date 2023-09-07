حبس المتهمين بسرقة أجهزة رادار أعلى دائري الأوتوستراد

أمرت نيابة البساتين الجزئية، بحبس متهمين بسرقة أجهزة رادار مثبتة أعلى الطريق الدائرى بالاوتوستراد، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، وحجز أخرى علي ذمة التحريات لشرائها المسروقات وعلمها بسرقتها.

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض علي شخصين لسرقتهما مجموعة من الأسلاك الكهربائية، 2 ترانس صغير خاصين بـ 2 جهاز رادار مُثبتين أعلى طريق الأوتوستراد بالطريق الدائري في دائرة قسم شرطة البساتين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقرا بالتصرف في المسروقات ببيعها لعميلتهما سيئة النية مالكة مخزن خردة، مقيمة بذات الدائرة، وتم ضبطها والمسروقات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.