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الخميس 07 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حريق يلتهم شقة سكنية في الدقهلية وتدخل عاجل من الحماية المدنية

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه
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تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية من السيطرة على حريق اندلع بشقة سكنية بعقار مكون من طابقين بقرية بقطارس مركز أجا واسفر الحريق عن احتراق جزء من مطبخ الشقة واصابة شخص مسن مالك العقار وجري نقلة الي مستشفي أجا المركزي لتلقي العلاج اللازم.
تلقي اللواء مروان حبيب مدير امن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورد بلاغًا لشرطة النجدة بوجود حريق باحد المنازل بقرية بقطارس مركز أجا.
هرعت سيارات الاطفاء وقوات الحماية المدنية والاسعاف وضباط وحدة مباحث مركز شرطة اجا الي مكان البلاغ وتم السيطرة على الحريق قبل امتداد النيران لباقي اجزاء العقار.
 وبالفحص تبين اندلاع الحريق بالدور الأول بعقار مكون من عدد 2 طابق بقرية بقطارس ملك المواطن "عيد سعد الشارودى" 82 عامًا وتبين أن سبب الحريق ماس كهربائي بشفاط المطبخ.
 كما تبين أن الخسائر المادية عبارة عن احتراق جزء من المطبخ وأسفر  عن إصابة صاحب الشقة وجرى نقله عن طريق الأهالي الي مستشفي أجا المركزى لتلقي العلاج اللازم.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم واحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات

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