رئيس جامعة حلوان يتابع اللمسات النهائية لعروض حفل افتتاح أسبوع شباب الجامعات

تفقد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، صالة الألعاب الرياضية لمتابعة التدريبات النهائية لبروفات عروض افتتاح اسبوع شباب الجامعات بمشاركة الجامعات المصرية وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

وقد تفقد رئيس جامعة حلوان تجهيزات الإضاءة والصوتيات، وتجهيزات استقبال الضيوف، ومراسم الاستقبال.. وفي نفس السياق تم عقد اجتماع بين لجنة الافتتاح والشركة المسؤلة عن الإضاءة والإخراج.

وتأتي عروض الافتتاح تحت إشراف الدكتورة أمل عبد الله عميد كلية التربية الرياضية بنات، وبمشاركة أساتذة كلية التربية الرياضية بنات وطلاب كليتي التربية الرياضية بنات وبنين.

ويشارك في العرض الافتتاحي ١٧٢ طالب وطالبة، ويشارك في طابور الأعلام ٥٣ طالبة، وتعبر العروض الرياضية في حفل الافتتاح عن ثلاث حقب زمنية مختلفة وهي مصر القديمة والوسطى وصولًا بالجمهورية الجديدة.