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الخميس 07 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

"التعاون الإسلامي" تدين افتتاح بابوا غينيا سفارة في القدس المحتلة

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أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة، اليوم الخميس، قرار بابوا غينيا الجديدة افتتاح سفارة لها في القدس المحتلة. 

وأكدت المنظمة في بيان صحفي، أن هذه الخطوة غير شرعية وانتهاك للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980، الذي يدعو الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس إلى سحبها.

وأكدت المنظمة، أن هذا القرار يسهم في ترسيخ منظومة الاحتلال الاستعماري غير الشرعي، ويشكل انتهاكا لحقوق الشعب الفلسطيني، داعية في الوقت نفسه، بابوا غينيا الجديدة إلى التراجع عن قرارها غير القانوني، والانخراط في دعم جهود المجتمع الدولي الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

منظمة التعاون الإسلامي بابوا غينيا القدس انتهاك للقانون الدولي
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