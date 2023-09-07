أسباب وطرق الوقاية من ارتفاع ضغط الدم

يعد ارتفاع ضغط الدم من الحالات الشائعة بين الأشخاص خاصة كبار السن والمصابين ببعض الأمراض التي لها علاقة به،ويجب الاسراع في العلاج حتى لا يتعرض الشخص لمشكلات صحية أخرى.

أسباب ارتفاع ضغط الدم

وذكر موقع "مايوكلينك" أسباب ارتفاع ضغط الدم، موضحا أنها تتحدد عن طريق كمية الدم التي يضخها القلب ومدى صعوبة حركته عبر الشرايين فكلما زادت الكمية وزاد ضيق الشرايين، ارتفع ضغط الدم، وهو نوعين الاول ارتفاع ضغط الدم الاولي، ويحدث للبالغين وليس له أي اسباب، والثاني ارتفاع ضغط الدم الثانوي، ويحدث بسبب حالة مرَضية مثل مشكلات الغدة الدرقية والكظريةومشكلات القلب التي تحدث منذ الطفولة، وأمراض الكلى وتناول بعض ادوية السعال او العقاقير غير المشروعة.

إرشادات للوقاية من ارتفاع ضغد الدم

وللحماية من ارتفاع ضغط الدم ذكرت هيئة الدواء المصرية بعض النصائح والتعليمات من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وهي كالآتي:

- قياس ضغط الدم بشكل دوري.​

- الكشف المبكر عند الشعور بأي من أعراض ارتفاع ضغط الدم.​

- تجنب التدخين وتناول الكحوليات تمامًا.​

- ممارسة الرياضة بشكل منتظم.​

- تقليل الوزن، واتباع نظام غذائي صحي.

- تجنب الوجبات السريعة والدهون غير الصحية.

- تقليل استهلاك ملح الطعام.​