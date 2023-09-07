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الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وديًا.. تعرف على تشكيل الزمالك أمام السكة الحديد

الزمالك
الزمالك
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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة السكة الحديد الودية التي ستقام بعد قليل باستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد وبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 ويضم التشكيل كل من: 

حراسة المرمى: عبد الرحمن نفاد. 

خط الدفاع: محمود علاء - مصطفى الزناري - مصطفى شكري. 

خط الوسط: محمد حسام بيسو - محمد أشرف "روقا" - يوسف إبراهيم "أوباما" - مصطفى شلبي. خط الهجوم: إبراهيما نداي - سامسون أكينيولا - ناصر منسي.

 ويستعد فريق الزمالك لمواجهة أرتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم 16 سبتمبر الجاري في تنزانيا.

الزمالك السكة الحديد كأس الكونفدرالية الأفريقية أيمن مصطفى
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