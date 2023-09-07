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الخميس 07 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

جامعة حلوان الأهلية تصدر تعليمات مهمة للحاصلين على الشهادة الثانوية العامة 2023

جامعة حلوان الاهلية
جامعة حلوان الاهلية
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اعلنت  جامعة حلوان الأهلية عن إعادة فتح باب التقدم الإلكتروني للأماكن الشاغرة بجميع البرامج الدراسية والكليات العاملة بالجامعة بالعام الجامعي 2023/2024، علمًا بأن القبول بأسبقية سداد المصروفات الإدارية والقسط الأول من المصروفات الدراسية من خلال كود الدفع الذي سيظهر على صفحة الطالب على موقع التقديم بحد أقصى 48 ساعة فقط من تاريخ ظهور الكود على صفحة الطالب.

وهناك بعض الملاحظات الهامة للطلاب وأولياء الأمور وهي:
- طريقة الدفع وإثبات جدية الحجز عند ظهور الكود على صفحة الطالب ويتم السداد من خلال أي ماكينة دفع إلكتروني ( مصاري،ممكن،أمان،بيي،خدماتي ) ماعدا فوري سواء بطرق الدفع الإلكتروني من خلال الإنترنت أو من خلال المتاجر. 
- الجامعة غير مسئولة عن التأخر في إتمام حركة السداد من قبل الطالب أو ولي الأمر، وجميع الأعذار مرفوضة في هذا الشأن.
- لا يوجد إعادة لتفعيل الأكواد بعد انتهاء المهلة المقررة للسداد بأي حال من الأحوال مهما كانت الظروف.
-   موقع التقديم الإلكتروني على الرابط app2.helwan.edu.eg/hnu
- على الطالب وولي الأمر ضرورة متابعة موقع التقديم باستمرار.

2023 2024 البرامج الدراسية الثانوية العامة الشهادة الثانوية العامة
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