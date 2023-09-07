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الخميس 07 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

كلية اقتصاد منزلي حلوان تنتج حقائب للمشاركين بأسبوع شباب الجامعات

طلاب كلية الاقتصاد
طلاب كلية الاقتصاد المنزلي
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تمكن طلاب  كلية الاقتصاد المنزلي بقسم الصناعات الجلدية  حلوان من انتاج حقائب رياضية وحقائب للوسط لاستخدامها خلال أسبوع شباب الجامعات.

ويأتي إنتاج الشنط والحقائب والتيشيرتات التي تنتجها الكلية في ظل هدف الجامعة لتشغيل الوحدات الانتاجية للكليات المتخصصة لتكون فرصة لتفعيل دور التدريب للطلاب وإشراكهم في العملية الانتاجية وتوفير الخامات اللازمة ثم تسويق المنتج حسب احتياجات الجامعة أو السوق المحلي المحيط بالجامعة.

وتتميز المنتجات بمستوى عال من الجودة والاتقان تحت إشراف الدكتور خالد القاضي عميد الكلية والأستاذ الدكتور أسامة أبوهشيمة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع حيث تم تنفيذ عدد ٢٦٠ حقيبة رياضية وحقيبة وسط ضمن التجهيزات الخاصة باسبوع شباب الجامعات٠

وتم تنفيذ الحقائب بعد  وضع المواصفات الفنية والتصميم الخاص بها عن طريق أعضاء هيئة التدريس المتخصصين بقسم الصناعات الجلدية تحت اشراف  أ.د سحر حربي رئيس القسم وبمتابعة واشراف فني د. شيماء عبدالفتاح المدرس بالقسم وعدد من المعيدين والطلاب لإخراج أفضل ما لديهم لتقديم منتجات مشرفة تحت شعار صنع في جامعة حلوان بتميز منقطع النظير امام أبناء الجامعات المشاركة.

اسبوع شباب الجامعات الاقتصاد المنزلي الجامعة
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