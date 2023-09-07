حبس عامل رخام لسرقته هواتف المواطنين بالموسكى

أمرت نيابة الموسكى الجزئية، بحبس عامل رخام أربعة أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامه بسرقة الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة، وكلفت بالتحرى حول نشاطه الإجرامي.



تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عامل رخام وبحوزته هاتفين محمول “مجهولين المصدر” حال عرضهما للبيع بثمن بخس، لا يتناسب مع قيمتهما الحقيقية، بأحد محال بيع الهواتف المحمولة بدائرة قسم شرطة الموسكي، وبمواجهته أقر بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "المغافلة" وأقر بأن المضبوطات حيازته من متحصلات نشاطه الإجرامي.

كما تم ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية حال عرض سماعات أذن للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهم الحقيقية، بأحد محال بيع الهواتف المحمولة بدائرة قسم شرطة عابدين، وبحوزته 4 سماعات أذن.



وبمواجهته اعترف بسرقة السماعات المضبوطة من داخل فرع إحدى شركات بيع الأجهزة الإلكترونية كائن بدائرة قسم شرطة عابدين بأسلوب المغافلة، وأقر بأنه وراء ارتكاب واقعتي سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده إعادة المسروقات.