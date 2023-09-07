رابطة البريميرليج تعلن قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب

كشفت رابطة الدورى الإنجليزى لكرة القدم "البريميرليج"، عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي، عن شهر أغسطس المنتهى، والتى يتنافس فيها كلوب، جوارديولا، وميكيل أرتيتا.

ويتنافس بيب جوارديولا، وميكيل أرتيتا، بالإضافة إلى يورجن كلوب وأنجي بوستيكوجلو وديفيد مويس.

ورغم عدم وجود جوراديولا في آخر مباراتين مع السيتي بسبب جراحة في الظهر، يتصدر فريقه جدول الدوري الإنجليزي بأربعة انتصارات في 4 جولات.

من جانبه، حقق أرتيتا 3 انتصارات في 4 مباريات، وفاز على مانشستر يونايتد مطلع الأسبوع الجاري، ليتساوى الجانرز بـ10 نقاط في الترتيب مع الفرق الثلاثة لبقية المرشحين؛ توتنهام هوتسبر بقيادة بوستيكوجلو وليفربول تحت إمرة كلوب ووست هام مع مويس.

