حبس مالك مصنع خراطيم بوتاجاز مقلدة بمنشأة ناصر

أمرت نيابة منشأة ناصر الجزئية، بحبس متهم بإدارة مصنع بدون ترخيص وتصنيع كميات كبيرة من الخراطيم مدون عليها علامة تجارية مقلدة، أربعة ايام علي ذمة التحقيقات، وكلفت بالتحرى حول نشاطه الإجرامي.

تمكنت الأجهزة من ضبط المسئول عن مصنع لإنتاج وتصنيع خراطيم غاز البوتاجاز وخراطيم الهواء - كائن بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر لإدارته المصنع بدون ترخيص وتصنيع كميات كبيرة من الخراطيم مدون عليها علامة تجارية مقلدة ومغشوشة للمنتج الأصلي مستخدمًا خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها غاشًا بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المصنع على 10750 متر من الخراطيم مختلفة الأنواع – 2،500 طن كسر بلاستيك وخرز "وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهته اعترف بإدارة المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.