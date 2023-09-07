نادى الاتفاق السعودي يعلن تعاقده مع نجم إيفرتون

أعلن نادى الاتفاق السعودى، تعاقده مع لاعب الوسط الجامايكي ديماراي جراي، قادما من إيفرتون الإنجليزي.

وتم توقيع عقد اللاعب في مقر إقامته على أن يصل إلى الدمام بعد الانتهاء من المشاركة مع منتخب جامايكا.

وقال النادى فى بيانه: "أتمت إدارة نادي الاتفاق برئاسة سامر المسحل تعاقدها مع لاعب الوسط الجامايكي ديماراي جراي ليدعم فارس الدهناء لمدة 4 مواسم، قادما من نادي إيفرتون".

وأضاف البيان: “ابن ال27 عاما سيلتحق بالفريق بعد إتمام واجبه مع المنتخب الجامايكي، الذي يخوض مباراتين في دوري أمم كونكاكاف ضد هندوراس وهايتي”.

كما علق نادى إيفرتون على انتقال اللاعب قائلاً: "ديماراي جراي للاتفاق في انتقال دائم"، من دون الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة.