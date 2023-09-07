صرف مكافأة 1000 جنيه لجميع العاملين بجامعة الفيوم

قرر الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، صرف مكافأة 1000 جنيه، لكل من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين (الدائمين- والمتعاقدين - والمنتدبين) بالجامعة، نظرًا للجهود المتميزة المبذولة في التجهيزات الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ونظرًا لتفانيهم في خدمة الجامعة، وأداء مهامهم الوظيفية على النحو الأمثل.

وعقد الدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اجتماع لمنسقي مشروع التنور المجتمعي الدوري للعام الجامعي، بإشراف أ.د آمال ربيع، مدير المشروع، وحضور منسقي كلية التربية وكلية التربية النوعية وكلية الخدمة الاجتماعية وكلية دار العلوم وكلية التربيةالرياضية وكلية الآداب وكلية التربية للطفولة المبكرة وكلية الآثار وكلية السياحة والفنادق.

استهل الدكتور عاصم العيسوي الاجتماع بعرض ما حققته جامعة الفيوم من انجازات؛ حيث وصل عدد المتحررين من الأمية ١٩٦١٠ فردًا من أبناء محافظة الفيوم ومصرنا الحبيبة، وتمت مناقشة العديد من الموضوعات منها الخطة التنفيذية للعام الدراسي الجديد، والعدد المستهدف لمحو أميتهم موزعة على المراكز بمحافظة الفيوم، والبيان الإحصائي لعدد الفصول المفتوحة والدراسين وموقف كل كلية من كليات الجامعة المشاركة، والاستعداد لدورة أكتوبر.

كما عرضت الدكتورة مال ربيع كامل مدير موقف الكليات المشاركة من عدد الفصول المفتوحة وعدد المتعاقدين وجدول زيارات الدعم الفني والدوارات التدريبية للطلاب الجدد لإكسابهم المهارات اللازمة لتعليم الكبار، حيث ارتفعت المشاركة من (٦١) ناجحًا للاعوام الأكاديمية من (٢٠٢٠:٢.١٤) إلى ٤٦٢٨ ناجحا في العام الأكاديمي٢٠٢١:٢٠٢٠ وارتفع إلى ٦٩٦٠ ناجحا للعام الأكاديمي ٢٠٢١:٢٠٢٢ إلى ٩٥٩١ ناجحًا للعام الأكاديمي ٢٠٢٣:٢.٢٢ حسب التقارير الواردة من الهيئة.